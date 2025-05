HANetf, l'ETF ARMI supera quota 50 milioni di dollari di AUM in 6 settimane

London Stock Exchange

Deutsche Borse

Exail Technologies

(Teleborsa) -, prima piattaforma white-label indipendente di ETF ed ETC UCITS in Europa, ha annunciato che il(ticker: ARMI) ha raggiunto quota 54,38 milioni di dollari di asset in gestione (AUM) in meno di 6 settimane di contrattazione sulle principali Borse europee.L'ETF, lanciato agli inizi di aprile suXetra e Borsa Italiana, mira a fornire un'domiciliate presso gli alleati NATO e NATO+, con esclusione degli Stati Uniti, al fine di cogliere il potenziale di crescita del comparto europeo a seguito delle diverse iniziative di riarmo del Vecchio Continente.L'ETF ARMI ha recentemente effettuato il, con l'aggiunta all'indice sottostante di quattro nuovi player: DroneShield (Australia),(Francia), Aryt Industries (Israele) e Hyundai Rotem (Corea del Sud). Alle quattro aggiunte si unisce una rimozione, quella della società canadese Kraken Robotics."È fantastico vedere che l'ETF ARMI continua a crescere, superando in così poco tempo il traguardo dei 50 milioni di dollari di masse in gestione - ha detto- Il tema del riarmo dell'Europa è innanzitutto una questione di sicurezza, ma anche di autonomia dal sostegno degli Stati Uniti e riteniamo che un ETF sulla difesa europea offra agli investitori un modo unico di accedere a questo tema. L'esposizione alle società domiciliate negli Stati membri della NATO e degli alleati NATO+ può allinearsi ai valori degli investitori che ancora nutrono timori nei confronti degli investimenti nel ramo della difesa e della cybersicurezza, ma che non possono ignorare l'attuale clima politico e cercano quindi un approccio più ponderato".