Lottomatica, Bank of America avvia copertura con buy e tp a 29 euro

Lottomatica

(Teleborsa) - Bank of America avvia la copertura sul titolo, leader omnicanale nel gaming italiano, con giudizio "Buy" e target price a 29 euro, che implica un. La società, spiegano gli analisti, si distingue per la capacità di coniugare crescita difensiva e upside legato alla transizione online, in un contesto regolatorio favorevole e resiliente.Previsto un EBITDA CAGR del 10% al 2028E, sostenuto da migrazione retail-to-online e guadagni di quota di mercato. Valutazione interessante a 7,5x EV/EBITDA 2026E con il 30% della capitalizzazione di mercato da restituire entro il 2028.In un settore globale caratterizzato da volatilità e incertezze regolatorie (UK, Francia, Olanda), l’Italia offre un quadro stabile e favorevole agli incumbent omnicanale. La penetrazione online, ancora relativamente bassa, rappresenta un driver di crescita accelerata nei prossimi anni.Il nuovo regime di licenze online potrebbe generare un ulteriore +5-10% rispetto al target price. Nonostante il rally superiore al 60% da inizio anno, Lottomatica tratta a sconto del 10-30% rispetto ai multipli di M&A recenti nel settore e offre un'esposizione online difensiva in un momento in cui molti concorrenti europei si confrontano con i crescenti timori di disintermediazione causati dall'intelligenza artificiale e con la volatilità dei consumi.