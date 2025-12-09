Leonardo, primo importante risultato con test di difesa aerea in Italia

Leonardo

(Teleborsa) - A pochi giorni dal lancio del suo sistema avanzato di difesa integrataconferma sul campo l’eccellenza tecnologica nell’ambito della Sensoristica Radar per la Difesa Aerea e Missilistica, uno dei pillar del Dome Italiano.Lo scorso 3 dicembre, infatti, è stato completato ildel sistema missilistico SAMP/T NG italiano dotato del Sensore Radar di ultimissima generazione Leonardo KRONOS Grand Mobile High Power. Tale Sensore Radar, basato su architettura AESA multifunzionale a scansione elettronica e dotato delle più avanzate tecnologie richieste da tale capacità, ha confermato le sue eccellenti performance tracciando il target e guidando il missile all’intercetto ad una distanza mai registrata prima con il sistema Eurosam SAMP/T nel corso di attività dimostrative in ambito terrestre.Questa performance conferma il KRONOS Grand Mobile High Power di Leonardo come Sensore Radar best-in-class in Europa per i sistemi di difesa aerea e missilistica.