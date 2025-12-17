Milano 17:35
Jefferies promuove P&G e Church & Dwight a Buy in vista di un rimbalzo nel 2026
(Teleborsa) - Jefferies ha migliorato il giudizio su due giganti del settore dei prodotti per la casa e la cura della persona, Procter & Gamble e Church & Dwight, promuovendoli a Buy alla luce di pressioni macroeconomiche in attenuazione e di una ripresa dell’innovazione che potrebbe sostenere il settore nel 2026. Secondo la banca d’affari, il 2025 è stato un anno difficile, con vendite sostanzialmente piatte e utili in calo del 4%-5%, ma il contesto starebbe ora mostrando segnali di miglioramento.

Il broker ha evidenziato un consumatore più stabile, livelli di inventario al dettaglio più bassi e un miglioramento della percezione delle categorie, elementi che creano una base più solida per la crescita. Le scorte domestiche appaiono sane e la spesa corretta per l’inflazione resta sotto il trend di lungo periodo, mentre indicatori come percezione del valore, gradimento e intenzione di acquisto si sono stabilizzati o rafforzati dal primo trimestre del 2025.

Jefferies prevede che l’innovazione tornerà a essere un motore chiave della crescita, dopo anni di contributo debole dei nuovi prodotti. Le valutazioni sono ritenute favorevoli, con il settore scambiato a circa 19 volte gli utili attesi, in calo rispetto a inizio anno.

Procter & Gamble è stata promossa per scala e benefici da ristrutturazione, Church & Dwight, invece, per il miglioramento del mix e dei margini. Contemporaneamente Keurig Dr Pepper e Constellation Brands sono state declassate a Hold.

(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)
