Jefferies promuove P&G e Church & Dwight a Buy in vista di un rimbalzo nel 2026

(Teleborsa) -ha migliorato il giudizio su due giganti del settore dei prodotti per la casa e la cura della persona,, promuovendoli aalla luce di pressioni macroeconomiche in attenuazione e di una ripresa dell’innovazione che potrebbe sostenere il settore nel 2026. Secondo la banca d’affari, il 2025 è stato un anno difficile, con vendite sostanzialmente piatte e utili in calo del 4%-5%, ma il contesto starebbe ora mostrando segnali di miglioramento.Il broker ha evidenziato un consumatore più stabile, livelli di inventario al dettaglio più bassi e un miglioramento della percezione delle categorie, elementi che creano unapiù solida per la crescita. Leappaiono sane e la spesa corretta per l’inflazione resta sotto il trend di lungo periodo, mentre indicatori come percezione del valore, gradimento e intenzione di acquisto si sono stabilizzati o rafforzati dal primo trimestre del 2025.Jefferies prevede che l’tornerà a essere un motore chiave della crescita, dopo anni di contributo debole dei nuovi prodotti. Le valutazioni sono ritenute favorevoli, con il settore scambiato a circa 19 volte gli utili attesi, in calo rispetto a inizio anno.Procter & Gamble è stata promossa per, Church & Dwight, invece, per il miglioramento dele dei. Contemporaneamentesono state declassate a Hold.