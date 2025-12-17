Jefferies promuove P&G e Church & Dwight a Buy in vista di un rimbalzo nel 2026

(Teleborsa) - Jefferies
ha migliorato il giudizio su due giganti del settore dei prodotti per la casa e la cura della persona, Procter & Gamble
e Church & Dwight
, promuovendoli a Buy
alla luce di pressioni macroeconomiche in attenuazione e di una ripresa dell’innovazione che potrebbe sostenere il settore nel 2026. Secondo la banca d’affari, il 2025 è stato un anno difficile, con vendite sostanzialmente piatte e utili in calo del 4%-5%, ma il contesto starebbe ora mostrando segnali di miglioramento.
Il broker ha evidenziato un consumatore più stabile, livelli di inventario al dettaglio più bassi e un miglioramento della percezione delle categorie, elementi che creano una base
più solida per la crescita. Le scorte domestiche
appaiono sane e la spesa corretta per l’inflazione resta sotto il trend di lungo periodo, mentre indicatori come percezione del valore, gradimento e intenzione di acquisto si sono stabilizzati o rafforzati dal primo trimestre del 2025.
Jefferies prevede che l’innovazione
tornerà a essere un motore chiave della crescita, dopo anni di contributo debole dei nuovi prodotti. Le valutazioni sono ritenute favorevoli, con il settore scambiato a circa 19 volte gli utili attesi, in calo rispetto a inizio anno.
Procter & Gamble è stata promossa per scala
e benefici da ristrutturazione
, Church & Dwight, invece, per il miglioramento del mix
e dei margini
. Contemporaneamente Keurig Dr Pepper
e Constellation Brands
