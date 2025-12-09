Nvidia, Trump annuncia apertura ad export in Cina dei chip H200

Nvidia

(Teleborsa) - Glipermetteranno adi esportare in, i suoi secondi chip più avanzati per l’intelligenza artificiale, applicando una tassa del 25% sulle vendite. Lo ha annunciato il presidente Donald Trump nella serata di ieri. Trump ha affermato di aver informato il presidente cinese Xi Jinping della decisione, ricevendo – secondo quanto scritto su Truth Social – una risposta "positiva". L’amministrazione sta ora definendo i dettagli dell’, che si applicherà anche ad altri produttori di chip AI, tra cuiIl presidente ha precisato che ladel 25% sarà riscossa come imposta sull’importazione dai chip prodotti ae destinati a unanegli Stati Uniti prima dell’export verso la Cina. NVIDIA ha accolto positivamente la decisione sottolineando che consente agli USA di tutelare la sicurezza nazionale senza lasciare completamente il mercato cinese a concorrenti come Huawei.Resta ora da capire se lesceglieranno effettivamente di acquistare gli H200, dopo aver ricevuto nei mesi scorsi indicazioni governative a ridurre l’uso di