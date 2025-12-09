Nvidia, Trump annuncia apertura ad export in Cina dei chip H200

(Teleborsa) - Gli Stati Uniti
permetteranno a Nvidia
di esportare in Cina
i processori H200
, i suoi secondi chip più avanzati per l’intelligenza artificiale, applicando una tassa del 25% sulle vendite. Lo ha annunciato il presidente Donald Trump nella serata di ieri. Trump ha affermato di aver informato il presidente cinese Xi Jinping della decisione, ricevendo – secondo quanto scritto su Truth Social – una risposta "positiva". L’amministrazione sta ora definendo i dettagli dell’accordo
, che si applicherà anche ad altri produttori di chip AI, tra cui AMD
e Intel
.
Il presidente ha precisato che la tassa
del 25% sarà riscossa come imposta sull’importazione dai chip prodotti a Taiwan
e destinati a una revisione di sicurezza
negli Stati Uniti prima dell’export verso la Cina. NVIDIA ha accolto positivamente la decisione sottolineando che consente agli USA di tutelare la sicurezza nazionale senza lasciare completamente il mercato cinese a concorrenti come Huawei.
Resta ora da capire se le aziende cinesi
sceglieranno effettivamente di acquistare gli H200, dopo aver ricevuto nei mesi scorsi indicazioni governative a ridurre l’uso di tecnologia statunitense
.