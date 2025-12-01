ERG e Skelleftea Kraft, accordo da 1,5 TWh di energia rinnovabile in Svezia

ERG

(Teleborsa) -, primario produttore indipendente di energia da fonti rinnovabili, ha raggiunto,, un accordo per la sottoscrizione di un Power Purchase Agreement (PPA) della durata di 10 anni con Skelleftea Kraft AB, azienda municipale energetica svedese, tra i principali produttori di energia elettrica in Svezia.L’accordo,, prevede la fornitura di tipo pay as produced di circa 150 GWh annui, per un totale di 1,5 TWh, di energia rinnovabile prodotta dal parco eolico Furuby di ERG, situato nel Sud del Paese. L’impianto ha unae una produzione annua di circa 200 GWh/anno, pari a 140 kt di emissioni di CO2 evitata., ha commentato: “Grazie a questo importante accordo con una municipalizzata svedese,, strumenti fondamentali per la vendita dell’energia in un contesto caratterizzato da elevata volatilità dei prezzi. Questo accordo si aggiunge ai PPA firmati dal 2021 con primarie controparti e porta a oltre 3,8 TWh la quota annua di energia rinnovabile securizzata dal Gruppo".