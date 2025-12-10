Nuovo impianto fotovoltaico da 3,6 MW di Edison Next presso Avio Aero

Edison

(Teleborsa) - Edison Next, società del Gruppoche accompagna clienti e territori nel loro percorso di decarbonizzazione e transizione ecologica, ha realizzato uno dei più grandi impianti fotovoltaici d’Italia su parcheggio di potenza complessiva pari a 3,6 MW presso il sito produttivo di Rivalta di Torino di Avio Aero, azienda italiana parte di GE Aerospace e tra i leader europei nella progettazione, produzione e manutenzione di componenti e sistemi di propulsione per l’aviazione. La realizzazione è avvenuta grazie alla firma di un Power Purchase Agreement (PPA) on site.La capacità di produzione delè pari a circa 4,5 GWh all’anno, quasi interamente destinati all’autoconsumo del sito di Rivalta, il principale impianto produttivo di Avio Aero, e permetterà di soddisfare con energia rinnovabile parte del suo fabbisogno elettrico, consentendo di evitare l’emissione in atmosfera di quasi 2.000 tonnellate di CO2 all’anno.Il nuovo impianto fotovoltaico si sviluppa su un’, una superficie pari a oltre 4 campi da calcio e, per estensione e potenza, risulta uno tra i più grandi d’Italia su parcheggio.Edison Next ha realizzato anche le strutture di sostegno dei pannelli fotovoltaici a protezione del parcheggio, precedentemente scoperto e ora in grado di ospitare circa 1.000 posti auto coperti, e si è occupata dell’installazione degli stessi pannelli fotovoltaici. In totale, sono state installate 500 strutture di sostegno di pannelli fotovoltaici, ciascuna dotata di 15 moduli, arrivando complessivamente all’installazione di 7.500 moduli fotovoltaici da 485 W l’uno. Una soluzione che, oltre a incrementare la sostenibilità, è orientata al benessere delle persone, garantendo loro maggiore comfort e migliore protezione per le autovetture."La realizzazione di questo nuovo impianto fotovoltaico rappresenta un: non solo contribuiamo concretamente al percorso di sostenibilità di un’importante realtà industriale italiana, ma diamo impulso alla diffusione di impianti di grande scala su parcheggio, soluzioni dal rilevante valore strategico poiché in grado di coniugare la sostenibilità e la capacità di autoproduzione di energia rinnovabile con un utilizzo efficiente del suolo e la valorizzazione di aree esistenti – dichiara–. Inoltre, facendo leva sul modello del PPA permetteremo all’azienda di accedere a energia rinnovabile a costi competitivi e stabili nel tempo, senza oneri legati alla costruzione e alla gestione dell’impianto. Questo intervento è rappresentativo del nostro modo di lavorare al fianco del cliente: ascoltare, integrare, costruire soluzioni che durino nel tempo per accelerare la transizione energetica e rafforzare la competitività dei nostri clienti"."Con l'installazione dei pannelli fotovoltaici anche nel nostro sito di Rivalta di Torino, Avio Aero conferma il proprio impegno a 360 gradi per la riduzione delle emissioni. Una responsabilità che perseguiamo in ogni ambito della nostra attività, dai prodotti ai processi produttivi, fino alle infrastrutture. L’impianto realizzato da Edison Next ci consente di contribuire alla decarbonizzazione riducendo le emissioni legate ai consumi elettrici del sito e, al tempo stesso, di coprirne in parte il fabbisogno energetico con energia rinnovabile”, ha dichiarato Damiano Mazzotta, Avio Aero Rivalta di Torino Site Leader.Per la realizzazione delle strutture di sostegno dei pannelli fotovoltaici, Edison Next ha individuato le migliori soluzioni che hanno consentito di venire incontro all’esigenza del sito di Rivalta di avere una parte del parcheggio sempre disponibile, anche durante la fase dei lavori: le opere civili hanno previsto, infatti, l’installazione di zavorre, non interrate ma sviluppate fuori terra, una soluzione che ha permesso di evitare scavi invasivi e accelerare i tempi di posa, garantendo maggiore flessibilità per eventuali adattamenti futuri oltre a ridurre l’impatto sulle infrastrutture esistenti.Il nuovo impianto fotovoltaico, la cui installazione è stata di recente conclusa, entrerà in esercizio nei primi mesi del 2026. L’energia da esso prodotta sarà messa a disposizione del cliente attraverso la formula del PPA on site, un modello sulla base del quale Edison Next sostiene l’investimento complessivo, si occupa della progettazione, realizzazione e installazione, oltre che della gestione e manutenzione dell’impianto per tutta la durata del contratto.Nell’ambito del percorso di transizione energetica, il fotovoltaico è tra le tecnologie disponibili più mature e sperimentate e lo strumento flessibile del PPA on-site rappresenta la soluzione ideale per la sua messa a terra da parte di chi ha disponibilità di ampi spazi all’interno del proprio sito aziendale. Edison Next progetta, installa e gestisce l’impianto fotovoltaico direttamente presso la sede del cliente, garantendo forniture pluriennali e supportando l’azienda nel processo di elettrificazione dei consumi, ottenendo in cambio una remunerazione legata all’energia elettrica generata dall’impianto e consumata in loco dal cliente. Questa modalità è rivolta ad aziende che desiderano mettere a disposizione lo spazio – su tetto, parcheggio, pensilina o a terra - per l’installazione di un impianto fotovoltaico senza dover effettuare direttamente l’investimento. Durante l’intero periodo contrattuale, Edison Next garantisce al cliente l’accesso all’energia elettrica prodotta dall’impianto a un prezzo vantaggioso rispetto ai prezzi di mercato. Tutti i servizi di manutenzione e di energy management, che monitorano le prestazioni dell’impianto, sono inclusi nel contratto per garantire elevate performance nel tempo. Con questa formula, Edison Next si assume la responsabilità anche degli aspetti legati alla progettazione, dimensionamento, costruzione, messa in opera e manutenzione, consentendo al cliente di non dover impegnare le proprie risorse economiche nell’impianto.Grazie a questi interventi sviluppati da Edison Next, Avio Aero può incrementare la sostenibilità del sito produttivo di Rivalta, punto di riferimento dell’azienda anche dal punto di vista dell’innovazione: qui, infatti, oltre alla produzione dei componenti aeronautici, si svolge anche l’attività di ricerca e sviluppo per definire le tecnologie abilitanti dei sistemi di propulsione di nuova generazione, inclusi i progetti guidati da Avio Aero nell’ambito della Clean Aviation, che mira a rendere il settore dell’aviazione climaticamente neutro entro il 2050.