Sparkle, Gold Data e Liberty Networks affidano a SubCom la realizzazione del sistema di cavi sottomarini MANTA

(Teleborsa) -- i partner di MANTA, innovativo sistema di cavi sottomarini che collegherà il Messico e gli Stati Uniti con l’America Centrale e Latina – annunciano chesi è aggiudicata la progettazione, la produzione e l'installazione diè che il "Contract in Force" (CIF) è entrato in vigore oggi.MANTA mira a migliorare il flusso di traffico nella regione, fornendo percorsi a banda larga e bassa latenza che collegano i principali hub di Città del Messico, Querétaro, Bogotá e Panama City con gli Stati Uniti, utilizzando i nuovi punti di approdo a Veracruz (Messico) e San Blas (Florida).SubCom produrrà il cavo in fibra ottica e altri componenti ottici per il sistema MANTA presso il suo campus di Newington (NH, USA), utilizzando le specifiche "" e supportando fino a 22 Tb/s per coppia di fibre (FP). Tutti e tre i partner del consorzio avranno accesso alla porzione settentrionale di MANTA, che collega gli USA al Messico, mentre Sparkle si unirà a Liberty Networks nella porzione meridionale, con accesso a Panama e Colombia."Siamo molto orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo significativo nella realizzazione del sistema di cavi sottomarini MANTA", hanno dichiarato congiuntamente, amministratore delegato di Sparkle, Renato Tradardi, AD di Gold Data e Ray Collins, SVP di Infrastructure e Corporate Strategy di Liberty Latin America. "Con questa nuova infrastruttura operativa, MANTA risponderà alla crescente domanda di connettività ad alta velocità. Fornendo una rete robusta e affidabile, MANTA giocherà un ruolo cruciale nell’accelerare l’innovazione digitale, potenziare le imprese e sostenere la prossima generazione di progressi tecnologici".Con una lunghezza stimata di 5.400 km, MANTA consiste in un segmento principale fino a 18 coppie di fibra, che collega San Blas (Florida) a Cartagena (Colombia) con diramazioni verso Veracruz (Messico), North Miami (Florida), Cancún (Messico), María Chiquita (Panama), oltre a un’unità di diramazione predisposta per la futura espansione del traffico verso le Isole Cayman."SubCom è onorata di fornire e implementare MANTA, che offrirà una nuova rotta dati affidabile e resiliente in una regione con una domanda crescente di connettività", ha dichiarato, amministratore delegato di SubCom. "Le nostre capacità come fornitore di tecnologia avanzata, produttore di alta qualità e partner di implementazione sicuro ed efficiente saranno pienamente dimostrate in questo progetto. Siamo".