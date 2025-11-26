Milano
10:03
42.681
-0,04%
Nasdaq
25-nov
25.018
+0,58%
Dow Jones
25-nov
47.112
+1,43%
Londra
10:03
9.621
+0,12%
Francoforte
10:03
23.488
+0,10%
Mercoledì 26 Novembre 2025, ore 10.19
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Natural Gas (Amsterdam) a 29,47 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 29,47 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Energia
,
In breve
,
Finanza
26 novembre 2025 - 08.45
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 29,47 euro/MWH alle 08:45.
Condividi
Leggi anche
Natural Gas (Amsterdam) a 30,68 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 31,31 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 31,61 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 30,27 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Argomenti trattati
Amsterdam
(37)
Titoli e Indici
Dutch Ttf Natural Gas Future
-0,16%
Altre notizie
Natural Gas (Amsterdam) a 31,67 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 31,5 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 30,64 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 31,75 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 31,22 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 31,08 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto