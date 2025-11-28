Generali, Berenberg aumenta target price e conferma Buy

Generali

Generali Assicurazioni

(Teleborsa) - Gli analisti di Berenberg hanno incrementato aper azione (dai precedenti 36,10 euro) ilsu, colosso italiano delle assicurazioni e dell'asset managament, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.Intanto, migliora l'andamento di, che, con un aumento dello 0,47%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 34,28 e successiva a 34,57. Supporto a 33,99.