Unicredit, Intesa Sanpaolo abbassa raccomandazione a "Neutral" e alza TP a 73,2 euro

Intesa Sanpaolo

Unicredit

(Teleborsa) -ha ridotto la raccomandazione suda "buy" a "neutral", alzando ildai precedenti 45,5 euro. Gli analisti di Intesa hanno spiegato la decisione facendo riferimento ad unoo dopo che da inizio anno le azioni UniCredit hanno registrato un rialzo superiore all’80%, passando da 38,38 euro di gennaio agli attuali 69,71 euro. Una performance che colloca il titolo tra i migliori del Ftse Mib 2025.L'analisi evidenzia infatti che dopo "un prolungato periodo di", l’ulteriore potenziale di apprezzamento del titolo appare ora "limitato ai", nonostante fondamentali solidi e risultati molto robusti.