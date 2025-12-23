Unicredit, Intesa Sanpaolo abbassa raccomandazione a "Neutral" e alza TP a 73,2 euro

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha ridotto la raccomandazione su Unicredit
da "buy" a "neutral", alzando il target price
a 73,2 euro
dai precedenti 45,5 euro. Gli analisti di Intesa hanno spiegato la decisione facendo riferimento ad uno spazio di rialzo limitat
o dopo che da inizio anno le azioni UniCredit hanno registrato un rialzo superiore all’80%, passando da 38,38 euro di gennaio agli attuali 69,71 euro. Una performance che colloca il titolo tra i migliori del Ftse Mib 2025.
L'analisi evidenzia infatti che dopo "un prolungato periodo di sovraperformance
", l’ulteriore potenziale di apprezzamento del titolo appare ora "limitato ai livelli attuali
", nonostante fondamentali solidi e risultati molto robusti.