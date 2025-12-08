Piazza Affari: scambi al rialzo per Mediobanca

istituto di piazzetta Cuccia

Mediobanca

FTSE MIB

banca d'affari italiana

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell', con una variazione percentuale dell'1,91%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 16,3 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 16,78. Il peggioramento dellaè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 16,03.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)