Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:53
25.611 -0,32%
Dow Jones 18:53
47.760 -0,41%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Mediobanca

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi al rialzo per Mediobanca
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'istituto di piazzetta Cuccia, con una variazione percentuale dell'1,91%.

L'andamento di Mediobanca nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 16,3 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 16,78. Il peggioramento della banca d'affari italiana è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 16,03.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```