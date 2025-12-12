Milano
Venerdì 12 Dicembre 2025, ore 10.26
Ferrari, Citi abbassa target price e conferma Sell
Finanza
,
Consensus
12 dicembre 2025 - 08.46
(Teleborsa) -
Citigroup
ha abbassato a
300 euro
per azione (dai precedenti 340 euro) il
target price
su
Ferrari
, casa automobilistica che fa parte del FTSE MIB, confermando la raccomandazione "Sell" sul titolo.
Argomenti trattati
Ferrari
(24)
·
FTSE MIB
(119)
Titoli e Indici
Citigroup
+0,59%
Ferrari
-0,06%
FTSE MIB
+0,49%
