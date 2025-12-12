Milano 10:09
Finanza, Consensus
Ferrari, Citi abbassa target price e conferma Sell
(Teleborsa) - Citigroup ha abbassato a 300 euro per azione (dai precedenti 340 euro) il target price su Ferrari, casa automobilistica che fa parte del FTSE MIB, confermando la raccomandazione "Sell" sul titolo.
