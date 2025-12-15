Milano 13:47
44.136 +1,43%
Nasdaq 12-dic
25.197 0,00%
Dow Jones 12-dic
48.458 -0,51%
Londra 13:47
9.741 +0,96%
Francoforte 13:47
24.287 +0,42%

Growens, Intesa Sanpaolo alza giudizio a BUY: focus su crescita SaaS e ritorno a EBITDA positivo

Finanza
Growens, Intesa Sanpaolo alza giudizio a BUY: focus su crescita SaaS e ritorno a EBITDA positivo
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha rivisto al rialzo la valutazione su Growens, società che opera nel settore delle cloud marketing technologies quotata su Euronext Growth Milan, portando il rating a BUY da NEUTRAL e fissando un target price a 4,1 euro (da 4,4 euro), che implica un potenziale upside di circa il 53% rispetto alle quotazioni di mercato .

La revisione segue i risultati dei primi nove mesi del 2025, che mostrano un ritorno all’EBITDA positivo e il proseguimento del percorso di crescita a doppia cifra di Beefree, la piattaforma SaaS del gruppo.

I ricavi consolidati dei 9M25 si attestano a 54,7 milioni di euro, sostanzialmente stabili su base annua. Il segmento SaaS cresce del 22,7%, mentre il CPaaS registra un calo del 2,8%, coerente con la strategia di privilegiare il miglioramento dei margini rispetto ai volumi . Il gross profit sale del 15,8% a 14,7 milioni, con un margine lordo al 27% dal 23% del 2024. L’EBITDA torna positivo a 0,6 milioni di euro, sostenuto dall’efficienza operativa di Agile Telecom e da un minore rapporto tra costi operativi e ricavi; nel solo terzo trimestre l’EBITDA ha raggiunto 0,8 milioni .

Secondo gli analisti Beefree conferma metriche operative solide, con ricavi in crescita del 24% nei 9M25, ARR a 17,3 milioni di dollari, margine lordo dell’83% e Net Revenue Retention al 98%. Agile Telecom, pur in lieve flessione dei ricavi, migliora la redditività con un EBITDA in crescita del 21% .

Intesa Sanpaolo prevede per Beefree un CAGR dei ricavi intorno al 20% nel periodo 2024-2027, con EBITDA in pareggio nel 2027, mentre per Agile Telecom stima ricavi stabili e margini in miglioramento. Il percorso di integrazione dell’intelligenza artificiale nelle piattaforme SaaS e CPaaS viene indicato come leva chiave per sostenere la crescita futura e una profittabilità più disciplinata .
Condividi
```