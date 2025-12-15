Growens, Intesa Sanpaolo alza giudizio a BUY: focus su crescita SaaS e ritorno a EBITDA positivo

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha rivisto al rialzo la valutazione su Growens
, società che opera nel settore delle cloud marketing technologies quotata su Euronext Growth Milan, portando il rating a BUY
da NEUTRAL
e fissando un target price
a 4,1 euro
(da 4,4 euro), che implica un potenziale upside di circa il 53% rispetto alle quotazioni di mercato .
La revisione segue i risultati dei primi nove mesi del 2025
, che mostrano un ritorno all’EBITDA positivo
e il proseguimento del percorso di crescita a doppia cifra di Beefree
, la piattaforma SaaS
del gruppo.
I ricavi consolidati
dei 9M25 si attestano a 54,7 milioni di euro, sostanzialmente stabili su base annua. Il segmento SaaS cresce del 22,7%, mentre il CPaaS registra un calo del 2,8%, coerente con la strategia di privilegiare il miglioramento dei margini rispetto ai volumi . Il gross profit
sale del 15,8% a 14,7 milioni, con un margine lordo al 27% dal 23% del 2024. L’EBITDA torna positivo a 0,6 milioni di euro, sostenuto dall’efficienza operativa di Agile Telecom e da un minore rapporto tra costi operativi e ricavi; nel solo terzo trimestre l’EBITDA ha raggiunto 0,8 milioni .
Secondo gli analisti Beefree
conferma metriche operative solide
, con ricavi in crescita del 24% nei 9M25, ARR a 17,3 milioni di dollari, margine lordo dell’83% e Net Revenue Retention al 98%. Agile Telecom
, pur in lieve flessione dei ricavi, migliora la redditività con un EBITDA in crescita del 21% .
Intesa Sanpaolo prevede per Beefree un CAGR
dei ricavi intorno al 20% nel periodo 2024-2027, con EBITDA in pareggio nel 2027, mentre per Agile Telecom stima ricavi stabili
e margini in miglioramento. Il percorso di integrazione dell’intelligenza artificiale
nelle piattaforme SaaS e CPaaS viene indicato come leva chiave per sostenere la crescita futura e una profittabilità
più disciplinata .