STMicroelectronics, Mizuho avvia copertura con target price a 22 dollari e rating "Neutral"

Mizuho

STMicroelectronics

(Teleborsa) -ha avviato la copertura dicon rating "Neutral" efissato aLa banca giapponese ha sottolineato la posizione di STM come principale produttore europeo di apparecchiature analogiche e terzo a livello globale, evidenziando un mix diTra i principalisegnalati figurano l’elettrificazione dei veicoli, i sistemi ADAS, i robotaxi e i veicoli software-defined, capaci di sostenere una crescita annuale dei ricavi automotive a una cifra alta, ben oltre l’1% della produzione globale. A questi si aggiungono le opportunità nel, dai server AI alla robotica, fino ai dispositivi energetici e ai maggiori contenuti per iPhone.Non mancano però: Mizuho prevede nel 2026 un calo del 5-7% della produzione di veicoli leggeri tra i principali clienti di STM, riduzioni dei sussidi EV in Cina e una ripresa industriale debole.Intanto, nel, STM ha battuto le attese con un EPS di 0,29 dollari e ricavi per 3,19 miliardi. Tuttavia, ihanno pesato sul sentiment.