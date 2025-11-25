Milano 10:09
STMicroelectronics, Mizuho avvia copertura con target price a 22 dollari e rating "Neutral"

Finanza
(Teleborsa) - Mizuho ha avviato la copertura di STMicroelectronics con rating "Neutral" e target price fissato a 22 dollari.

La banca giapponese ha sottolineato la posizione di STM come principale produttore europeo di apparecchiature analogiche e terzo a livello globale, evidenziando un mix di opportunità di lungo periodo e sfide più immediate.

Tra i principali driver di crescita segnalati figurano l’elettrificazione dei veicoli, i sistemi ADAS, i robotaxi e i veicoli software-defined, capaci di sostenere una crescita annuale dei ricavi automotive a una cifra alta, ben oltre l’1% della produzione globale. A questi si aggiungono le opportunità nel settore industriale, dai server AI alla robotica, fino ai dispositivi energetici e ai maggiori contenuti per iPhone.

Non mancano però elementi di cautela: Mizuho prevede nel 2026 un calo del 5-7% della produzione di veicoli leggeri tra i principali clienti di STM, riduzioni dei sussidi EV in Cina e una ripresa industriale debole.

Intanto, nel terzo trimestre 2025, STM ha battuto le attese con un EPS di 0,29 dollari e ricavi per 3,19 miliardi. Tuttavia, i margini in calo hanno pesato sul sentiment.
