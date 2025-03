Alerion, Kepler Cheuvreux taglia target price e conferma Buy

Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha diminuito aper azione (dai precedenti 26,00 euro) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle energie rinnovabili, confermando la" sul titolo.Gli analisti scrivono che, dopo aver pubblicato, il management ha stimato per il 2025 un EBITDA di circa 200 milioni di euro, di cui circa 130 milioni di euro da attività di piena proprietà (rispetto ai 120 milioni di euro della precedente previsione di Kepler) e circa 70 milioni di euro da operazioni di "equity recycling".Alerion dovrebbe: è possibile un'ulteriore rotazione degli asset per sostenere il capex di sviluppo sulla sua pipeline matura da 0,8 GW. Le azioni di Alerion vengono scambiate a meno di 9x EV/EBITDA e 1,2 milioni di euro/MW 2025/26, al di sotto del valore dell'asset base esistente."La bassa liquidità di Alerion sta penalizzando eccessivamente il prezzo delle sue azioni e la valutazione fondamentale degli asset esistenti - si legge nella ricerca - Alerione fornire un aggiornamento sul suo piano aziendale per gli investitori il prima possibile".