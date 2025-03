Ariston torna in possesso e in pieno controllo della controllata russa

Ariston

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nelle soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, ha annunciato che oggi un Decreto Presidenziale della Federazione Russa ha, Ariston Thermo Rus.La decisione segna laaffidata a Gazprom Bytovie Sistemy (società del gruppo Gazprom), introdotta dal Decreto Presidenziale del 26 aprile 2024. Il nuovo decreto permette ad Ariston di riacquisire totalmente la proprietà e il controllo operativo della società russa. Ariston Thermo Rus, con sede a Mosca, è attiva nel Paese da quasi cinquant'anni. Gestisce unoed è guidata da un affermato team manageriale locale."Accogliamo con grande favore la decisione delle autorità russe, che ci consente di tornare a gestire direttamente la nostra controllata - ha commentato- È un segnale di riconoscimento per i decenni di investimenti e gestione responsabile nel paese, per il nostro impegno verso oltre 300 collaboratori russi e per la continuità del business locale. Riprenderemo le attività insieme alla nostra leadership locale, nel pieno rispetto delle normative e delle sanzioni vigenti, con l'obiettivo di proseguire il nostro percorso in Russia".Il Consiglio di Amministrazione di Aristonpresa il 1° agosto 2024 diAriston Thermo Rus e contabilizzare le relative perdite-