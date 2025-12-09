Milano
Martedì 9 Dicembre 2025, ore 12.48
Piazza Affari: performance negativa per Ariston Holding
Migliori e peggiori
,
In breve
09 dicembre 2025 - 12.30
Retrocede il
produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda
, con un ribasso del 2,30%.
Titoli e Indici
Ariston Holding
-2,30%
