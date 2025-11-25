Milano 16:41
42.712 +0,98%
Nasdaq 16:41
24.734 -0,56%
Dow Jones 16:41
46.746 +0,64%
Londra 16:41
9.601 +0,70%
Francoforte 16:41
23.441 +0,87%

Piazza Affari: in calo Ariston Holding

Migliori e peggiori
Piazza Affari: in calo Ariston Holding
(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda, in flessione del 2,49% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Ariston Holding rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve di Ariston Holding è in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,179 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,005. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,353.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```