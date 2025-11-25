Piazza Affari: in calo Ariston Holding

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda
, in flessione del 2,49% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Ariston Holding
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di Ariston Holding
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,179 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,005. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,353.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)