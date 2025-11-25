Milano 16:40
42.702 +0,96%
Nasdaq 16:40
24.733 -0,57%
Dow Jones 16:40
46.729 +0,60%
Londra 16:40
9.600 +0,68%
Francoforte 16:40
23.438 +0,85%

Piazza Affari: giornata depressa per Ariston Holding

Composto ribasso per il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda, in flessione del 2,49% sui valori precedenti.
