SosTravel.com, ricavi ed EBITDA 2024 in crescita a doppia cifra. Dividendo di 0,0038 euro

SosTravel.com

(Teleborsa) -, società che opera nel mercato dei servizi di assistenza al viaggiatore e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilconpari a 22,4 milioni di euro (rispetto ai 19,5 milioni al 31/12/2023), in crescita del +14,9%. L'è di 686.332 euro, in crescita del +48,8%, mentre ildi 67.716 euro, in calo rispetto a 1.169 mila euro al 31/12/2023. Il risultato risulta in calo in comparazione con il risultato dell'anno precedente che fu determinato esclusivamente da un beneficio fiscale straordinario e non ripetibile.La Ppositiva per 161.000 euro è in miglioramento di cinque volte rispetto ai 27.000 euro dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, ma risulta inferiore rispetto al dato al 30 giugno 2024, a causa della stagionalità della business unit "travel", che vede la società aver incassato la maggior parte degli acconti dai clienti senza aver ancora pagato gli albergatori fornitori per la stagione estiva a tale data."Nel 2024 abbiamo avviato una nuova fase di sviluppo che ha portato la business unit Travel a ridurre progressivamente la dipendenza dai contratti di tipo vuoto per pieno - ovvero accordi con hotel, villaggi e resort caratterizzati da elevati rischi commerciali e garanzie finanziarie onerose - in favore di accordi pluriennali - ha detto l'- Questi ultimi costituiranno, già dal 2025, un solido presupposto per ampliare l'offerta e migliorare la marginalità. Parallelamente, la business unit Servizi al Passeggero, con il servizio Lost Luggage Concierge in particolare, ha registrato ottime performance commerciali. Nel corso dell'anno abbiamo inoltre ripreso a investire nell'infrastruttura informatica, rafforzando il nostro posizionamento competitivo in vista del 2025 e degli anni successivi".Il CdA ha proposto undi 0,0038 euro per azione. Il Gross Booking Value fino al 21 marzo 2025 è pari a 7.965.289,24 euro (in crescita dell'11,09% rispetto al periodo 1° gennaio - 27 marzo 2024).