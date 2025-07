Sesa, ricavi annuali salgono a 3,36 miliardi di euro. Euro forte pesa sull'utile

Sesa

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, ha chiuso ilconconsolidati per Eu 3.356,8 milioni (+4,6% Y/Y) ed una Redditività Operativa () consolidata pari ad Eu 240,7 milioni (+0,5% Y/Y), confermando la forte crescita degli esercizi 2020-2024, che ha portato il Gruppo da Eu 1,776 miliardi ad Eu 3,211 miliardi in termini di ricavi e da Eu 94,5 milioni ad Eu 239,5 milioni a livello di Ebitda.evidenziano una crescita di ricavi ed Ebitda in un contesto di mercato sfidante, con Ricavi ed Altri Proventi consolidati per Eu 839,9 milioni (+3,1% Y/Y) ed una Redditività Operativa (Ebitda) consolidata pari ad Eu 64,1 milioni, in aumento dell'8,2% Y/Y con un Ebitda margin del 7,6%.L'esercizio si chiude conal 30 aprile 2025 con una crescita del 14,8% Y/Y concentrata nei settori Business Services e SSI e derivante prevalentemente (per circa il 66% del totale) dalle acquisizioni effettuate nel FY 2025.Il Risultato Operativo consolidatoè pari ad Eu 185,4 milioni (Ebit margin Adjusted 5,5% vs 6,0% Y/Y), con una flessione del 3,8% Y/Y, dopo ammortamenti di beni materiali ed immateriali per Eu 50,2 milioni (+24,6% Y/Y) ed accantonamenti per Eu 5,2 milioni (-21,1% Y/Y), in contrazione grazie al mantenimento di una elevata qualità dei crediti dato anche il ricorso ad operazioni di factoring e credit insurance su un'ampia porzione del perimetro di business.Ilè pari ad Eu 95,8 milioni (3,0% dei ricavi), in flessione del 9,9% Y/Y, con un H2 2025 pari ad Eu 53,6 milioni in flessione del 1,9% per l'effetto combinato in termini positivi della stabilizzazione degli oneri finanziari netti nel FY 2025, che, pur segnando un incremento su base annua ad Euro 40,5 milioni rispetto ad Euro 37,0 milioni del FY 2024, evidenziano nel Q4 2025 un miglioramento del 10,2% Y/Y (Euro 10,7 milioni vs Euro 11,9 milioni nel Q4 2024), con benefici attesi in progressiva estensione nei prossimi quarter; in termini negativi di perdite su cambi per Eu 1,4 milioni interamente maturate nel Q4 a seguito del forte e repentino apprezzamento del cambio Euro/Usd nel mese di aprile 2025 e della maggiore incidenza dell'utile di competenza di terzi.Laal 30 aprile 2025, al lordo dei debiti IFRS è attiva (liquidità netta) per Eu 158,4 milioni vs Eu 211,0 milioni al 30 aprile 2024, a seguito dei consistenti investimenti di periodo per circa Eu 160 milioni e la distribuzione di dividendi e buy back nell'esercizio pari a circa Eu 30 milioni.Ildell'esercizio 2025 è pari a circa Eu 120 milioni grazie al positivo andamento della gestione operativa e del capitale circolante.Il CdA ha deliberato proporre all'Assemblea dei Soci del 27 agosto 2025 (1° convocazione) e 28 agosto 2025 (ove occorra, in 2° convocazione) l'approvazione del Bilancio Integrato di Esercizio con la distribuzione di unpari a Eu 1,00 per azione, in linea con quello del precedente esercizio (pagamento previsto in data 24 settembre 2025 e record date 23 settembre 2025) per un importo massimo complessivo pari ad Eu 15.495 migliaia.