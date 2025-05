Federacciai, produzione di acciaio in espansione ad aprile (+6,1%)

(Teleborsa) - Nel mese di aprile la, pari a 1,8, è aumentata del 6,1% su aprile del 2024, tasso in linea con il +6% di marzo.Nel periodo gennaio-aprile, spiegano da, le acciaierie nazionali hanno consolidato una ripresa tendenziale del 3,8%, riportando i volumi produttivi, 7,3 milioni di tonnellate, sui livelli dello stesso periodo del 2023.Il miglioramento dell’attività ha interessato le due famiglie di laminati a caldo. La produzione di lunghi, pari a 1,1 milioni di tonnellate, ha segnato un incremento del 6,5% su base annua, in accelerazione rispetto all’1,2% di marzo. Dall’inizio dell’anno l’attività produttiva del comparto si è confermata sui livelli dell’anno precedente: 4,2 milioni di tonnellate, +0,9%, risentendo in particolare del calo di febbraio (-6,1%).In riferimento ai piani, si consolida l'andamento, dopo il trend in discesa osservato nel 2024. Nello specifico, ad aprile la produzione di piani, attestata a 817 mila tonnellate, è migliorata del 13,3% su base annua, tasso in linea con il 13,6% di marzo, cumulando dall'inizio dell'anno un aumento del 10,5% per un totale di 3,3 milioni di tonnellate.