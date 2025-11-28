Milano 13:49
43.258 +0,09%
Nasdaq 26-nov
25.237 0,00%
Dow Jones 26-nov
47.427 0,00%
Londra 13:49
9.709 +0,15%
Francoforte 13:49
23.821 +0,22%

Moncler e Ferragamo salgono in Borsa dopo promozione di JPMorgan

Consensus
Moncler e Ferragamo salgono in Borsa dopo promozione di JPMorgan
(Teleborsa) - Seduta positiva per il lusso a Piazza Affari, dopo un report di JPMorgan sul settore europeo che contiene diverse promozioni e parla del 2026 come di "un anno di stabilizzazione", prevedendo un ritorno alla crescita del 3-4% grazie al miglioramento della fiducia dei consumatori in Cina, a margini più stabili e al lancio di nuovi prodotti. Secondo gli analisti, gioielleria e pret-a-porter di alta gamma saranno categorie strutturalmente superiori alle altre nel 2026, mentre la pelletteria dovrebbe rimanere più eterogenea.

La top pick è Richemont, colosso svizzero proprietario di Cartier, con un rating Overweight e un target price alzato a 200 CHF da 190. Confermati Neutral per LVMH (TP a 70 da 58 euro) e Underweight su Kering (TP a 235 da 200 euro). Downgrade a Underweight da Neutral su Burberry, con TP alzato a 950 pence da 850.

Guardando ai titoli italiani, upgrade a Overweight per Moncler (TP a 70 euro da 58) e a Neutral su Salvatore Ferragamo (TP a 7,50 euro da 4,60). Confermato Overweight su Brunello Cucinelli (TP a 130 euro da 125) e su Zegna (TP a 12 dollari da 11,5).

Ottima la performance di Ferragamo, che si attesta a 8,04 euro, con un aumento del 3,61%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del con resistenza vista a quota 8,388 e successiva a 8,973. Supporto a 7,803.

Si muove al rialzo Brunello Cucinelli, che si attesta a 91,52 euro, con un aumento dell'1,60%, posizionandosi in cima al FTSE MIB. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 92,99 e successiva a 95,81. Supporto a 90,17.

Migliora l'andamento di Moncler, che si attesta a 58,06 euro, con un aumento dell'1,47%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 58,61 e successiva a 59,77. Supporto a 57,45.



Condividi
```