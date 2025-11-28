Moncler e Ferragamo salgono in Borsa dopo promozione di JPMorgan

JPMorgan

(Teleborsa) -, dopo un report disulche contiene diverse promozioni e parla del, prevedendo un ritorno alla crescita del 3-4% grazie al miglioramento della fiducia dei consumatori in Cina, a margini più stabili e al lancio di nuovi prodotti. Secondo gli analisti, gioielleria e pret-a-porter di alta gamma saranno categorie strutturalmente superiori alle altre nel 2026, mentre la pelletteria dovrebbe rimanere più eterogenea.Laè Richemont, colosso svizzero proprietario di Cartier, con un rating Overweight e un target price alzato a 200 CHF da 190. Confermati Neutral per(TP a 70 da 58 euro) e Underweight su(TP a 235 da 200 euro). Downgrade a Underweight da Neutral su, con TP alzato a 950 pence da 850.Guardando ai, upgrade a Overweight per(TP a 70 euro da 58) e a Neutral su(TP a 7,50 euro da 4,60). Confermato Overweight su(TP a 130 euro da 125) e su(TP a 12 dollari da 11,5).Ottima la performance di, che si attesta a 8,04 euro, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del con resistenza vista a quota 8,388 e successiva a 8,973. Supporto a 7,803.Si muove al rialzo, che si attesta a 91,52 euro, con un, posizionandosi in cima al FTSE MIB. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 92,99 e successiva a 95,81. Supporto a 90,17.Migliora l'andamento di, che si attesta a 58,06 euro, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 58,61 e successiva a 59,77. Supporto a 57,45.