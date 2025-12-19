Milano 17:35
44.758 +0,66%
Nasdaq 19:39
25.325 +1,22%
Dow Jones 19:39
48.248 +0,62%
Londra 17:35
9.897 +0,61%
Francoforte 17:35
24.288 +0,37%

Bonus scuole paritarie 2026: fino a 1.500 euro alle famiglie

Economia, Scuola
Bonus scuole paritarie 2026: fino a 1.500 euro alle famiglie
(Teleborsa) - Dal 2026 arriva il bonus per le scuole paritarie: un contributo fino a 1.500 euro destinato alle famiglie con Isee fino a 30 mila euro. L’agevolazione riguarda gli studenti delle scuole paritarie secondarie di primo grado (medie) e il primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado (superiori).

L’importo sarà modulato in base a scaglioni inversamente proporzionali al reddito Isee, con un tetto di spesa complessivo di 20 milioni di euro per il prossimo anno. I criteri operativi saranno definiti da un decreto del ministro dell’Istruzione, di concerto con il ministro dell’Economia, tenendo conto anche degli eventuali contributi già previsti dalle Regioni per la stessa finalità.
Condividi
```