Bonus bollette da 55 euro: ecco la platea dei beneficiari

(Teleborsa) - Nella bozza delè stato previsto unl'anno per aiutare lead abbassare il costo delle bollette della luce. Si tratta di un bonus aggiuntivo rispetto a quello già in essere.Il contributo,, ammonta complessivamente a, a valere sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali, e saràcon Isee fino a 15.000 euro o con almeno 4 figli a carico ed Isee fino a 20.000 euro.straordinario da 55 euro previsto dal decreto energia: si tratta di una misura positiva che va incontro a 4,5 milioni di famiglie vulnerabili, in un momento in cui il costo della vita e dei servizi essenziali continua a pesare sui bilanci domestici", afferma il presidente di, Gabriele Melluso, avvertendo però che "l’obiettivo del Governo deve essere quello diche tutelino realmente i diritti universali dei cittadini”. "Per chi è vicino alla soglia di povertà servono certezze: consumi minimi di cittadinanza che assicurino a ogni nucleo familiare un livello essenziale e garantito di luce, gas e acqua. - si afferma - Parliamo di servizi fondamentali, indispensabili per vivere in condizioni dignitose".Per ilil bonus di 55 euro "è una misura chein Italia". "La strada dei bonus - afferma l'associazione dei consumatori - non può essere l’unica percorribile per abbattere la spesa energetica degli italiani. Per gli utenti vulnerabili nell’ultimo trimestre del 2025 lei dell’8,6% rispetto allo stesso periodo del, e addirittura rispetto alla fine deloggi la bolletta della luce sul mercato regolato da Arera è più alta del 49,7%". Di qui la necessità di "per superare la strada dei bonus e ottenere una riduzione della spesa energetica che valga per tutte le famiglie e per le imprese, considerato che i prezzi dell’energia risultano ancora oggi sensibilmente più elevati rispetto al periodo pre-crisi"."Il punto è che invece di dare bonus una tantum,- concorda Marco Vignola, vicepresidente dell'- anche per dare certezze alle famiglie in difficoltà".