Fed, Goolsbee: finora l'impatto dei dazi non è stato quello temuto

(Teleborsa) - "In modo un po' sorprendente,". Lo ha affermato il presidente della Federal Reserve Bank di Chicago,, durante un evento a Milwaukee.Sebbene sia ancora incerto l'impatto dei dazi sulla pressione sui prezzi, "se non vedremo un'inflazione derivante da questi aumenti tariffari, allora, a mio avviso,prima del 2 aprile", ha affermato Goolsbee.Secondo il banchiere centrale, la trasmissione dei dazi è "meno immediata rispetto al passato" e "al momento", ma "la sorpresa finora è che l'inflazione non è ancora aumentata a causa dei dazi".