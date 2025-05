Wall Street chiusa per il Memorial Day

(Teleborsa) - Wall Street è chiusa oggi per il, il giorno nel quale negli Stati Uniti d'America si commemorano i soldati americani caduti di tutte le guerre. Cade normalmente nell'ultimo lunedì di maggio, ogni anno.I principali indici americani hanno terminato venerdì una settimana sostanzialmente negativa e si attende la ripartenza domani per vedere la reazione all'ultimo annuncio sul fronte dazi:, al 9 luglio, dal primo giugno minacciato venerdì scorso. L'inversione di rotta arriva dopo un colloquio tra Trump e la presidente della Commissione europea von der Leyen.Sullo sfondo retano sotto i riflettori le. C'è attesa per la pubblicazione dei verbali della riunione del FOMC del 6-7 maggio (mercoledì sera), che probabilmente rafforzerà il messaggio che la politica monetaria è ben posizionata e che i funzionari della Fed desiderano attendere maggiore chiarezza sui dazi e sui loro effetti sull'economia prima di decidere se adeguarli.Nel pomeriggio è atteso anche un discorso dellaL'agenda macroeconomica è oggi priva di dati rilevanti, mentre nei giorni seguenti sarà pubblicato un aggiornamento sull'andamento del mercato immobiliare e sulla fiducia dei consumatori statunitensi, oltreché sui segnali di crescita con la lettura preliminare del PIL nel primo trimestre.