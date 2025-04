Eventi e scadenze: settimana del 7 aprile 2025

Domenica 06/04/2025

Lunedì 07/04/2025

Levi Strauss

Poligrafici Printing

Martedì 08/04/2025

Mercoledì 09/04/2025

Delta Air Lines

Giovedì 10/04/2025

GENERALFINANCE

KME Group

Unicredit

Venerdì 11/04/2025

BlackRock

JP Morgan

Wells Fargo

(Teleborsa) -- Veronafiere - 57ª edizione del Salone internazionale dei vini e distillati rivolta agli operatori del business sui mercati internazionali. La fiera coinvolge l'intera filiera vinicola globale ed è dedicata allo sviluppo delle relazioni tra produttori, buyer e stakeholder per condividere esperienze e competenze- Milano - Il Fuorisalone 2025 si terrà in concomitanza con il Salone del Mobile. Quest'anno, il tema principale è "Mondi Connessi", che esplora le intersezioni tra umanità e tecnologia, design partecipativo e intelligenza artificiale applicata al pensiero creativo. Ci saranno oltre 300 eventi- La giornata mondiale della salute (World Health Day) si celebra per ricordare la fondazione dell'OMS avvenuta il 7 aprile 1948. Ogni anno viene scelto per la giornata un tema specifico, che evidenzia un'area di particolare interesse per l'OMS. Il tema di quest'anno è "Un inizio sano, un futuro pieno di speranza" dedicato al tema della salute materna e neonatale- Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Rimesse verso l'estero degli immigrati in Italia; Le riserve ufficiali della Banca d'Italia10:00 -- Star Hotel Terminus, Napoli - Conferenza stampa "FEI e CDP: prende il via il programma di co-investimento nelle infrastrutture sociali con il fondo iGeneration per gli studenti fuori sede". Primo intervento realizzato nell'ambito dell'accordo di co-investimento tra Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI, Gruppo BEI) e CDP Real Asset SGR (Gruppo CDP) nel fondo iGeneration, gestito da Investire SGR (Gruppo Banca Finnat)10:15 -- Auditorium Antonianum, Roma - Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2025 del Consiglio Nazionale Forense. Partecipano, tra gli altri, Francesco Greco (Presidente CNF), Guido Carlino (Presidente Corte dei conti), Margherita Cassano (Prima Presidente della Corte Suprema di Cassazione), Carlo Nordio (Ministro della Giustizia) e Alfredo Mantovano (Sottosegretario di Stato)11:00 -- Quirinale - Cerimonia di conferimento delle ricompense ai "Benemeriti della salute pubblica" e al "Merito della sanità pubblica" alla presenza del Presidente Mattarella15:30 -- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo15:30 -- Rosa Grand Milano - Evento organizzato dallo studio legale DLA Piper, per un confronto sulle dinamiche del mercato italiano con operatori del settore bancario, fondi di investimento, società di gestione, operatori infrastrutturali, advisor finanziari e istituzioni finanziarie. Il summit riunirà esperti del settore tra cui esponenti di Rothschild & Co Italia, Banco BPM, Gruppo Arrow Global, SACE, Invitalia, Credit Agricole, Clessidra Capital Credit SGR, Monte dei Paschi di Siena e Mediobanca18:30 -- Evento online organizzato dall'associazione Diplomatia, che riunisce gli ambasciatori in Italia, con un qualificato parterre di relatori, tra i quali, l'amb. Giovanni Castellaneta (Presidente di Diplomatia), il gen. Luca Goretti (Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica), l'amb. Stefano Pontercorvo (Presidente di Leonardo) e Siddhartha Charkrabarti (Vice ambasciatore d'Australia)- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del progetto di Bilancio d’esercizio e consolidato e relativa Relazione sulla Gestione al 31 dicembre 2024- Palazzo del Quirinale - Il Presidente Mattarella incontra i Reali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in visita di Stato- Ravenna - Importante evento nel settore dell'Industria Energetica. OMC è il luogo ideale per le autorità energetiche, gli amministratori delegati del settore, gli appaltatori, le istituzioni e i consumatori per discutere delle migliori strategie, delle politiche e dei finanziamenti per realizzare l'agenda della transizione energetica- Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita- Pubblica l'outlook sull'energia- Rho Fiera, Milano - Il Salone del Mobile di Milano è considerato il più grande evento internazionale del Mobile, appuntamento di riferimento per migliaia di imprese che operano nel settore dell'arredo e del progetto. Forum degli addetti ai lavori con centinaia di espositori e migliaia di prodotti esposti11:00 -- Camera dei deputati - Presentazione del Rapporto 2024 di italiadecide "Il futuro della città pubblica. Innovazioni, diritti e mercati" edito da Il Mulino. Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Introduce Anna Finocchiaro, Presidente italiadecide11:00 -- Terrazza Palestro, Milano - Due realtà bancarie di primo piano si incontrano per presentare una collaborazione destinata a favorire l'accesso al credito per le PMI, motore dell'economia italiana. Intervengono Giordano Villa, Co-Head of Private Bank Italy di Deutsche Bank e Marzio Pividori, CEO di Banca AideXa12:00 -- La Commissione Difesa svolge l'audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro, sulle linee generali dell'incarico ricoperto12:30 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra il Presidente del Senato francese, Gérard Larcher13:00 -- ADI Design Museum, Milano - Evento di presentazione dell'opera "Pensiero Binario", realizzata dai designer Giulio Iacchetti e Lorenzo Madonini per il Gruppo FS Italiane. Interverranno Alessandra Calise, Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne del Gruppo FS e Giulio Iacchetti, Industrial Designer14:45 -- Reggia di Caserta - Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani presiede con il Ministro degli Affari Esteri olandese, Caspar Veldkamp, la sessione ministeriale della quarta edizione della Tavola Vanvitelli/Van Wittel15:00 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra le rappresentanze imprenditoriali sui dazi15:30 -- Dichiarazione introduttiva di Piero Cipollone in audizione sull'euro digitale davanti alla Commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento Europeo a Bruxelles17:00 -- Villa Miani, Roma - Quinta edizione del Premio Valore 2025 dedicato quest'anno a "Tutela dei diritti della persona nell'era dell'Intelligenza Artificiale" promosso dall’Associazione Valore Uomo e conferito a professionisti e personalità di alto profilo e di grande umanità- Casa del Cinema di Roma - Terza edizione della manifestazione dedicata al cinema d'impresa. Premi speciali a Matteo Garrone, Paolo Sorrentino, Luca Zingaretti e Pietro Salini. Spazio anche ad incontri e talk di approfondimento che quest'anno avranno come pilastri tematici il futuro, l'innovazione e l'intelligenza artificiale- Salone delle Fontane, Roma - L'evento è dedicato ai dirigenti del settore del gaming, che si confronteranno con istituzioni, esperti e accademici su temi chiave come l'innovazione tecnologica, la sostenibilità e l'inclusione- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria- La Camera dei deputati accoglierà Re Carlo III e la Regina Camilla, in occasione della visita di Stato in Italia dei Sovrani del Regno Unito. Alle 14.50 è prevista la cerimonia nell'Aula di Montecitorio, introdotta dai Presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, quindi l'intervento di Re Carlo III- Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breve10:00 -- Sede di FIPE-Confcommercio, Roma - Conferenza stampa di presentazione del Rapporto Ristorazione 2025, l'appuntamento annuale della Federazione Italiana Pubblici Esercizi per fare il punto sulla struttura imprenditoriale del settore, sui risultati economici, sui livelli occupazionali e sui comportamenti dei consumatori. Tra gli interventi, i Presidenti di FIPE-Confcommercioe dell'INPS10:30 -- Auditorium CNA Nazionale, Roma - Il convegno CNA sarà aperto da aperti da Elena Calabria, vicepresidente nazionale CNA. A seguire interverrà il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin10:45 -- Villa Pamphilj - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra Sua Maestà Carlo III, Re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord12:15 -- Villa Pamphilj - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra Sua Maestà Regina Rania di Giordania14:30 -- Via Goito 4, Roma - Conferenza stampa per la presentazione dei Risultati di esercizio 2024 di Cassa Depositi e Prestiti con il Presidente Giovanni Gorno Tempini e l'Amministratore Delegato Dario Scannapieco20:30 -- Palazzo del Quirinale - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa al Pranzo in occasione della Visita di Stato dei Reali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord- Risultati di periodo- Celebrazione del 173° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, un appuntamento che come ogni anno vedrà una celebrazione nazionale che si svolgerà a Roma e cerimonie territoriali organizzate dalle Questure- Il Presidente Mattarella sarà a Ravenna per la cerimonia nella ricorrenza dell'80° anniversario della liberazione della Provincia di Ravenna e per il successivo congedo dei Reali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in Visita di Stato11:00 -- Piazza del Popolo, Roma - Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, partecipa alla cerimonia per il 173° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato- Borsa di Mumbai chiusa per festività- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2024. Destinazione utile dell’esercizio 2024. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Rinnovo organi sociali- CDA: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio UniCredit S.p.A. al 31.12.2024 e approvazione di aumento di capitale a servizio di offerta pubblica di scambio e conseguente modifica dello Statuto Sociale- Varsavia - Riunione dell'Eurogruppo. Partecipa Christine Lagarde e Piero Cipollone- Varsavia - Riunione ECOFIN. Partecipano il ministro Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde e Piero Cipollone- Spagna - Fitch pubblica la revisione del merito di credito- Francia - Moody's pubblica la revisione del merito di credito- Bollettino Economico- Italia - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito11:00 -- Palazzo della Consulta - Presentazione della Relazione annuale della Corte Costituzionale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo