KME Group rinnova accordo bancario: 892 milioni tra working capital e factoring

(Teleborsa) -informa che la propria controllata KME SE ha concluso un accordo con gli Istituti finanziatori del Gruppo (Coordinating Mandated Lead Arranger:; Mandated Lead Arrangers:, CooperatieveRabobank ed; Lead Arrangers:; Arrangers: Arab Bank Corporation, Frankfurt Branch, Bank of China Limited, London Branch e Goldman Sachs Bank Europe SE) per il rinnovo del finanziamento bancario in essere per un ammontare pari a Euro 465,5 milioni, utilizzabili in forma revolving e con scadenza 30 novembre 2026, più un’opzione perl’estensione di un ulteriore anno subordinata al consenso degli Istituti finanziatori coinvolti nell’operazione.L’accordo, che contiene parametri di sostenibilità, conferma l’assetto della linea caratterizzato da un’ampia flessibilità di utilizzo per far fronte ai fabbisogni di finanziamento di capitale circolante del Gruppo legati, principalmente, alle giacenze di magazzino.Unitamente al rinnovo del finanziamento in pool, sono state rinnovate fino al 30 novembre 2026 anche le linee di factoring in essere rispettivamente con Factofrance, per Euro 150 milioni, con TARGOBANK per Euro 75 milioni, con Intesa Sanpaolo, per Euro 126,5 milioni e con International Factors Italia per Euro 75 milioni.