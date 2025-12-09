Pesante sul mercato di New York JP Morgan

(Teleborsa) - Pressione sulla società finanziaria con sede a New York
, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,57%.
La tendenza ad una settimana del colosso finanziario americano
è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di JP Morgan
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 313,1 USD. Possibile una discesa fino al bottom 294,3. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 331,9.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)