New York: scambi al rialzo per JP Morgan

(Teleborsa) - Avanza la società finanziaria con sede a New York, che guadagna bene, con una variazione del 2,01%.

L'andamento del colosso finanziario americano nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Analizzando lo scenario di JP Morgan si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 301 USD. Prima resistenza a 309,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 295,4.

