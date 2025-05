FS, i nuovi FrecciaPoint arrivano anche a Roma Termini

(Teleborsa) -ha introdotto i nuovianche nella stazione di, dopo averli già installati nella stazione di Milano Centrale. Strutture pensate per offrire assistenza ai viaggiatori, in modo più moderno, tecnologico e inclusivo. Riconoscibili grazie alla forma e al design, l’idea è di offrire ai passeggeri uno spazio dove riceveredal personale Trenitalia per la gestione di cambi biglietto, informazioni e richiesta di servizi.Lesono modulari e affiancabili, così da adattarsi facilmente a stazioni con un flusso elevato di persone. Un altro elemento caratterizzante è la possibilità di integrare, sulle pareti esterne, biglietterie automatiche: una scelta che mira a ridurre le code e velocizzare alcune operazioni, come l’acquisto dei biglietti o la modifica delle prenotazioni. Sempre all’insegna della funzionalità, ma con un design lineare e razionale, i nuovi FrecciaPoint sono nati grazie alla collaborazione con lo studio di design multidisciplinare).Importante anche l’aspetto legato alla: le strutture sono chiudibili in modo ermetico nelle ore di inattività e costruite con materiali solidi, per garantire protezione sia al personale che agli utenti.Dal punto di vista della, i nuovi FrecciaPoint sono pensati per durare nel tempo, con componenti facilmente sostituibili direttamente in stazione per permettere interventi rapidi in caso di guasti e ridurre i costi legati al trasporto o alla gestione delle riparazioni.