Consip, Assemblea approva il Bilancio 2024: acquisti per oltre 28 miliardi di euro (+3%)

(Teleborsa) - L’Assemblea degli azionisti diha approvato il, che ha segnato per la Società l'avvio di un processo aziendale e culturale di cambiamento, declinato nele caratterizzato da sfide complesse ma anche da importanti traguardi di riposizionamento.Ilsi attesta a(+3% rispetto al 2023), confermando il gradimento delle amministrazioni per l’offerta Consip. Di questo valore, oltre 11 miliardi di euro derivano da acquisti tramite, mentre 17 miliardi di euro provengono da acquisti sui mercati digitali.Tra i, si registra la crescita degli acquisti sul Mercato elettronico della P.A. (Mepa), che ha raggiunto un valore di circa 9,5 miliardi di euro. Il Mepa si consolida sempre di più come il "punto di incontro" degli acquisti sottosoglia delle amministrazioni e delle imprese (di cui il 95% piccole e medie imprese).Lesono state 80, suddivise in 256 lotti per un valore di 11,6 miliardi di euro. Le gare aggiudicate sono state 71, articolate in 297 lotti per un valore di 13,9 miliardi di euro.L’su contratti Consip "pronti all’uso" a fine 2024 è stato pari a 16,4 miliardi di euro (18 miliardi di euro valore medio annuo). L’offerta copre settori strategici, tra cui ICT, Sanità, Energia e Utility, Building Management.Ilha raggiunto i(+4% rispetto al 2023), mentre l’si è attestato a 3,5 milioni di euro, per effetto di una gestione efficiente e prudente, di cui 2,4 milioni di euro riversati al Bilancio dello Stato e 1,1 milioni di euro destinati a riserva disponibile.Glihanno registrato una crescita significativa, passando da 4,2 a 6,3 milioni di euro (+52% rispetto al 2023), a dimostrazione di una strategia orientata all’innovazione. Contestualmente, la liquidità ha evidenziato un aumento del 4%, che conferma la capacità della Società di sostenere il proprio sviluppo in modo autonomo, attraverso un’efficace gestione dei flussi di cassa e delle risorse finanziarie.