doValue torna all’utile nel trimestre. Alza stime: oltre 12 miliardi di nuovo business per il 2025

DoValue

(Teleborsa) -, principale provider in Sud Europa di servizi finanziari strategici, ha chiuso il primo trimestre conin crescita del 46% a 141 milioni di euro. EBITDA escluse le voci non ricorrenti più che raddoppiato rispetto all'anno precedente, raggiungendo 51 milioni (+106%), sottolineando l'eccellenza operativa e l'espansione dei margini;escluse le voci non ricorrenti diventato positivo e pari a 9 milioni, con un miglioramento di 12 milioni su base annua.Notevole aumento deida attività operative, in aumento di €43 milioni raggiungendo 47 milioni rispetto ai 4 milioni del 1° trimestre 2024, con un notevole incremento della cash conversion che ha raggiunto il 93% (rispetto al 16% del 1° trimestre 2024).a 2,3x in miglioramento rispetto a dicembre 2024 (2,4x), proseguendo il percorso di riduzione della leva finanziaria verso la guidance di 2,0x per l'anno in corso e nonostante gli effetti di stagionalità tipici del 1° trimestre.a 504 milioni al 31 marzo 2025, in calo di 10 milioni rispetto ai 514 milioni al 31 dicembre 2024;Al 31 marzo 2025, il Gross Book Value ha raggiunto 141 miliardi, in crescita di 5 miliardi rispetto alla fine del 2024.Il Gruppo è entrato nel 2025 con uno slancio molto forte, avendo già raggiunto 9,2 miliardi di GBV di nuovo business, superando ben prima il target (8 miliardi) fissato per l'intero anno. "Grazie a questo risultato eccezionale, il Gruppo haa oltre 12 miliardi di nuovo business, confermando la forza delle sue capacità di origination".Sulla base di questo inizio positivo, la Società "fissati nel piano industriale 2024-2026, a testimonianza della fiducia del management nella direzione strategica del Gruppo e nella sua capacità di capitalizzare le opportunità del mercato mantenendo la disciplina finanziaria e l'efficienza operativa".“Al momento, grazie anche ai contratti flusso con alcuni istituti bancari e a nuovi incarichi ottenuti in Spagna, abbiamo registrato nuovi mandati per 9,2 miliardi di Euro, questo significa chedi 8 miliardi – spiega– Si tratta di un ottimo risultato, grazie al quale: dagli 8 miliardi fissati da piano industriale, oggi puntiamo a raggiungere, entro la fine dell’anno 12 miliardi di Euro".“Oltre agli ottimi risultati raggiunti in termini di profittabilità – commenta Manuela Franchi, CEO Gruppo doValue – ci sono alcuni indicatori che dimostrano in maniera chiara come la nostra società stia occupando il posizionamento di mercato che avevamo individuato nel piano industriale come obiettivo: i ricavi collegati a servizi non NPL e a valore aggiunto oggi rappresentano il 39% dei ricavi, in linea con l’obiettivo che fissa al 40-45% delle revenues complessive per questa componente entro il 2026. Abbiamo, inoltre, conseguito una, passando da 35 miliardi di euro a fine 2024 a 47 miliardi di euro ad oggi. Questo risultato non è tanto dovuto a cambiamenti radicali nelle condizioni di mercato, quanto al successo nell’implementazione della nostra strategia di diversificazione. In particolare, il lancio della piattaforma digitale ha segnato una tappa fondamentale per doValue, aprendo le opportunità offerte dai crediti non finanziari e dei dati, quindi ampliando significativamente il mercato target di doValue. I crediti non finanziari includono crediti deteriorati corporate generati da società di telecomunicazioni, utility e corporate in generale, nonché crediti fiscali".