Dazi Usa e rischio recessione: 5 consigli per gli investitori

(Teleborsa) - I recenti aumenti dei dazi di TrumpLo spiegaGlobal Head of Investment Strategy di BG SAXO e Saxo Bank sottolineando anche che gli investitori "I recenti aumenti delle tariffe - spiega nel dettaglio l'esperto -. Le imprese esitano a investire, i consumatori diventano cauti e l'economia rallenta. Un’analisi indica che gli ultimi aumenti dei dazi di Trump potrebbero costare a ogni famiglia americana circa 1,350 dollari in più all'anno e rallentare sostanzialmente gli investimenti e la creazione di posti di lavoro. Questi cambiamenti drammatici raramente passano senza significative ricadute economiche. Abbiamo già imparato questa lezione. Le famigerate tariffe Smoot-Hawley degli anni Trenta trasformarono una recessione nella Grande Depressione, mentreÈ naturale - prosegue Falkencrone - c. Investire in modo intelligente in tempi incerti non significa evitare completamente le tempeste, ma affrontarle con abilità. Ecco cosa dovrebbero considerare gli investitori in questo momento:in passato, coloro che hanno mantenuto i nervi saldi durante la volatilità del mercato ne sono usciti più forti.valutare di dividere il rischio su diversi settori, regioni e classi di attività. Evitare una forte concentrazione nelle aree vulnerabili.: tenere a portata di mano un tesoretto in modo da non essere costretti a vendere durante le recessioni.: acquistare azioni di alta qualità a prezzi più bassi durante i cali di mercato può ripagare in modo significativo quando arriva la ripresa.: i settori difensivi come la sanità, i beni di prima necessità e le azioni che pagano forti dividendi in genere ottengono performance migliori durante le recessioni.Infine, bisogna ricordare che. Quindi la difesa più forte in una recessione è la disciplina".