I crescenti rischi di bolle speculative potrebbero mettere sotto pressione il credito

(Teleborsa) - Inel 2025, in un contesto di robusta propensione al rischio degli investitori, elevate valutazioni di mercato, un'ondata di investimenti in conto capitale nei settori legati all'intelligenza artificiale e una continua crescita dei canali di prestito privati. Lo afferma Fitch Ratings in un nuovo rapporto sul tema.Latra un contesto favorevole di finanziamento e liquidità e una prospettiva macroeconomica fiacca sottolinea che potrebbero esserci crescenti rischi di bolle speculative, secondo l'agenzia di rating.Lo scenario economico e creditizio di Fitch non include una flessione improvvisa e significativa, né a seguito di una recessione, né uno shock dei mercati dei capitali, che si tradurrebbe in un brusco inasprimento delle condizioni di finanziamento e liquidità. Tuttavia, l'emergere di caratteristiche simili a quelle di una bolla speculativa in diversi settori aumenta il potenziale per nuovi scenari di rischio che potrebbero avere unFitch ha individuato specifici temi di rischio di bolla speculativa e tensioni sistemiche, valutando ial credito e ai settori esposti. Questi temi includono: valutazioni di mercato elevate ed esuberanza degli investitori che si traducono in un indebolimento degli standard di prestito; l'importanza sproporzionata e crescente del boom degli investimenti legati all'intelligenza artificiale per l'economia globale e i mercati dei capitali; la crescita a lungo termine dei prestiti privati ??e il potenziale sviluppo di aree di leva finanziaria sconosciute o nascoste; e le crescenti vulnerabilità dei titoli sovrani in alcuni mercati sviluppati derivanti da un debito elevato e in aumento.