UNESCO, Coldiretti: la cucina italiana traina l’export e raggiunge i 73 miliardi

(Teleborsa) - Il riconoscimento dellarappresenta una straordinariaa partire dall’export, che, nonostante dazi USA, tensioni internazionali e blocchi commerciali.È quanto emerge da una proiezionediffusa in occasione dell’, riunita a Roma con il presidente e il segretario generale,Per l’occasione i cuochi contadini dihanno preparato i principali piatti delle tradizioni regionali, una grande sfilata delle ricette che hanno contribuito al riconoscimento UNESCO. Nei primi nove mesi dell’anno l’agroalimentare nazionale ha registratocon l’obiettivo di consolidare e possibilmente aumentare ulteriormente questo risultato entro fine anno.Il prodotto più esportato è ildavanti a ortofrutta trasformata, formaggi, pasta e derivati dei cereali, frutta e verdura fresche, salumi e olio d’oliva.Lacon una crescita nel 2025 del 7%, seguita da Francia (+6%), Stati Uniti (-1%), Gran Bretagna (+3%) e Spagna (+15%).. Gli USA rimangono il primo mercato extra UE, anche se l’effetto dei dazi al 15% imposti dal presidente Trump sull’export europeo si è fatto sentire. Dopo un primo trimestre dell’anno con una crescita media dell’11% in valore,sono progressivamente diminuite, fino al crollo di agosto (-23%) con l’aumento dei dazi al 15%. A settembre il dato resta negativo, ma risale al -11%. Resta da capire quali saranno gli effetti a lungo termine delle tariffe, con la speranza che l’UE riesca a riaprire le trattative.IlIlbarriere sanitarie e ostacoli burocratici spesso utilizzati strumentalmente contro i prodotti agroalimentari nazionali.Queste misure, ufficialmente motivate dalla necessità di prevenire la diffusione di malattie o parassiti,volte a difendere interessi locali e ad aggirare accordi internazionali sul libero scambio.Per valorizzare al massimo il potenziale dell’enogastronomia italiana – rafforzato dal riconoscimento UNESCO –, che ci costano oltre 93 miliardi di euro in export mancato, di cui 9 miliardi solo nell’agroalimentare."Occorre contrastare l’agropirateria globale, con il, sottraendo risorse e posti di lavoro al Paese, senza dimenticare il fenomeno dell’italian sounding anche sul mercato interno", sottolinea il. Dal grano canadese trattato con glifosato all’olio sottocosto proveniente da Tunisia e Grecia, dal riso asiatico ai derivati del pomodoro straniero,, spesso coltivati con pesticidi vietati da anni nella UE.Questi arrivie rappresentano un rischio per la salute dei consumatori e per la tenuta delle filiere nazionali.