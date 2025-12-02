Milano 11:59
43.524 +0,61%
Nasdaq 1-dic
25.343 0,00%
Dow Jones 1-dic
47.289 -0,90%
Londra 11:59
9.738 +0,36%
Francoforte 11:59
23.770 +0,77%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Saipem

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Saipem
Si muove verso il basso la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, con una flessione del 2,02%.
Condividi
```