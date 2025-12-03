Milano 14:59
43.489 +0,31%
Nasdaq 2-dic
25.556 0,00%
Dow Jones 2-dic
47.474 0,00%
Londra 14:59
9.690 -0,12%
Francoforte 14:58
23.728 +0,07%

Piazza Affari: andamento rialzista per Saipem

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento rialzista per Saipem
Seduta vivace oggi per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,27%.
Condividi
```