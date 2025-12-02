Milano 15:53
43.330 +0,16%
Nasdaq 15:53
25.545 +0,80%
Dow Jones 15:53
47.338 +0,10%
Londra 15:53
9.690 -0,13%
Francoforte 15:53
23.704 +0,49%

Piazza Affari: giornata depressa per Tenaris

Migliori e peggiori, In breve
Ribasso composto e controllato per il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas, che presenta una flessione del 2,95% sui valori precedenti.
