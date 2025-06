POLIMI GSoM: nel 2024 oltre 2,7 milioni di euro mobilitati per la formazione e oltre mezzo milione di persone ispirate

(Teleborsa) -presenta la sua, un documento che testimonia in modo trasparente l’impegno della Scuola per una formazione manageriale capace di generare valore ambientale, sociale ed economico. A guidare questa visione è il Purpose istituzionale "", che orienta strategie, programmi e cultura organizzativa.Attraverso il, la Scuola si è posta obiettivi misurabili e ambiziosi: nel 2024 sono state formate 3.459 persone sui temi della sostenibilità, ben oltre il target previsto; sono stati raggiunti oltre 557.000 individui tramite attività di ispirazione e divulgazione su sostenibilità ed impatto; e sono state mobilitate risorse per un valore di. Questi risultati si articolano in oltre 180 linee progettuali, 16 delle quali direttamente legate a sostenibilità e impatto. Tra le principali iniziative, l’erogazione di contenuti formativi gratuiti per organizzazioni non profit, il tracciamento degli SDGs nei syllabi e project work, la crescita dell’iniziativa “Leave Your Mark” e la diffusione dei podcast “Innovators’ Talks”.Ilè stato arricchito anche da interventi legati all’: è stato attivato un sistema di monitoraggio delle emissioni e si è contribuito a compensare il 100% delle; sono stati inoltre avviati processi di recupero alimentare e di monitoraggio dei rifiuti, e adottate pratiche per la riduzione del consumo idrico ed energetico, e attivato unmulti-stakeholder per supportare il percorso strategico. Tutto ciò è possibile anche grazie ad una Sustainability & Impact Unit dedicata, che coordina, monitora e guida le politiche ambientali e sociali della Scuola, in sinergia con il Comitato Esecutivo e i responsabili di funzione.Crediamo che la formazione possa e debba essere una leva per il cambiamento reale. Per questo abbiamo trasformato la sostenibilità in una componente strutturale della nostra offerta formativa, della nostra governance e della nostra cultura interna. Ogni progetto, ogni linea d’azione delè costruita per generare impatto, misurabile e duraturo. Il nostro obiettivo è formare leader che sappiano affrontare le sfide globali con visione, consapevolezza e responsabilità.” ha dichiarato Federico Frattini, Dean di POLIMI Graduate School of Management.La Scuola ha mantenuto il triplo(AACSB, EQUIS, AMBA) ed è stata nuovamente riconosciuta dal rating di sostenibilità EcoVadis, ottenendo la medaglia d’argento con un punteggio di 68/100. Inoltre, ha superato con successo l’assesment BSIS (Business School Impact System), volto a valutare l’impatto complessivo delle scuole di management.Grande attenzione è stata dedicata al b: al 31 dicembre 2024 la Scuola contava 171 collaboratori, di cui il 75% donne e il 60% in posizioni manageriali. Sono stati promossi programmi di welfare e salute, politiche di lavoro agile, attività sportive e un ampio piano formativo sulla sicurezza e il benessere psicosociale.L’impatto sullasi manifesta non solo nell’, ma anche nella cura delle esperienze e delle opportunità. La Scuola ha intensificato il monitoraggio degli SDGs nei programmi, coinvolgendo attivamente studenti e Alumni in iniziative di valore sociale, come le challenge su, e sviluppando nuovi percorsi su tematiche ESG. L’interazione con la Faculty e i partner accademici è stata al centro delle strategie di divulgazione, mentre sono proseguiti gli eventi di networking e sensibilizzazione con il mondo delle imprese, del terzo settore e delle istituzioni. Ad esempio, l’iniziativa “Coffee Talk with Impact” ha coinvolto decine di partecipanti in momenti di confronto e condivisione."Con questa Relazione d’Impatto non vogliamo solo rendicontare ciò che abbiamo fatto, ma rafforzare un patto di fiducia con la nostra comunità. Per noi, essere una business school significa molto più che formare manager: significa contribuire a costruire una società in cui sostenibilità, innovazione e inclusione non siano slogan, ma competenze concrete da mettere in pratica ogni giorno. Il PIE PLAN rappresenta questo impegno: un piano ambizioso, misurabile e guidato da un Purpose che orienta ogni nostra scelta", conclude, Presidente di POLIMI Graduate School of Management.