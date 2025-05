Italy China Council Foundation-ICCF: insediato il Comitato di Presidenza

(Teleborsa) - Si è insediato ildi, che lo scorso 8 aprile ha nominato il Consiglio di amministrazione per il triennio 2025-2027 e ha confermato alla guida dell’ente l’attuale Presidente, Cav. Lav.(in carica da aprile 2020, da febbraio 2024 anche Presidente della Camera di Commercio Italo Cinese).Un passo importante per ICCF – nata nel 2022 dall’integrazione tra Fondazione Italia Cina e Camera di Commercio Italo Cinese –, l’unicain Italia che annovera tra i propri membri, con l’obiettivo di facilitare latra i due Paesi e sviluppare nuove opportunità di business. Grazie a un network composto da centinaia tra Soci e partner, a un Centro Studi e a una Academy che si occupano di informazione, analisi e formazione, ICCF offre servizi mirati di assistenza alle imprese, con particolare attenzione ai processi di internazionalizzazione sull’asse Italia-Cina-Asia.Il Comitato di Presidenza, istituito dall'articolo 12 dello Statuto di ICCF, è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti di ICCF e dal Direttore Generale in qualità di invitato. I suoisono figure di spicco nominate dal Consiglio di amministrazione, selezionate per ruoli di rilievo e meriti particolari, con funzioni rappresentative e consultive. Oltre che nel ruolo di membri, alcune di queste figure possono partecipare anche in qualità di invitati.L’attuale Comitato ha rinnovato i membri precedenti, a cui sono stati aggiunti due nuovi componenti recentemente entrati nel network ICCF:, Dean SDA Bocconi School of Management, e, CEO di Mulan Group. Con loro anche, Vice Presidente della Camera di Commercio Italo Cinese-CCIC. Tra gli invitati entrano, già Presidente ICE, e, Tesoriere CCIC e Responsabile Affari Generali ICCF. Questo organo si riunirà bimestralmente con il compito di collaborare direttamente con il Presidente nella gestione della governance di ICCF, offrendo un contributo consultivo e fungendo da spazio per il confronto e la definizione dei programmi e delle attività da presentare al Consiglio di amministrazione."Avere un Comitato di presidenza permette a ICCF di avere non solo una maggior efficienza decisionale, per gestire operativamente le questioni più importanti e urgenti, ma anche maggiore continuità e coordinamento rispetto alla complessità decisionale del Consiglio di amministrazione – ha dichiarato, Presidente ICCF –, assicurando così l’attuazione e il monitoraggio delle decisioni prese. La collegialità è per noi fondamentale, nel mantenimento del ruolo centrale degli organi assembleari, ed è proprio grazie al Comitato di presidenza che possiamo avere un confronto interno trasparente e produttivo".