Francoforte: andamento sostenuto per SAP

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia software tedesca, con una variazione percentuale dell'1,87%.

La tendenza ad una settimana di SAP è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico della società tech suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 209,5 Euro con tetto rappresentato dall'area 213,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 206,9.

