Francoforte: andamento sostenuto per SAP

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia software tedesca
, con una variazione percentuale dell'1,87%.
La tendenza ad una settimana di SAP
è più fiacca rispetto all'andamento del DAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico della società tech
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 209,5 Euro con tetto rappresentato dall'area 213,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 206,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)