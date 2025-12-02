Milano 15:51
43.325 +0,15%
Nasdaq 15:51
25.537 +0,77%
Dow Jones 15:51
47.318 +0,06%
Londra 15:51
9.690 -0,13%
Francoforte 15:51
23.713 +0,52%

Parigi: risultato positivo per BNP Paribas

Apprezzabile rialzo per la banca francese, in guadagno dell'1,96% sui valori precedenti.
