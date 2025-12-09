Wall Street chiude in leggero calo

(Teleborsa) - A New York, si è mosso sotto la parità il Dow Jones
, che scende a 47.739 punti, con uno scarto percentuale dello 0,45%; sulla stessa linea, depressa nel finale l'S&P-500
, che chiude sotto i livelli della vigilia a 6.847 punti.
Leggermente negativo il Nasdaq 100
(-0,25%); come pure, in lieve ribasso l'S&P 100
(-0,29%).
Si distingue nel paniere S&P 500 il settore informatica
. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti telecomunicazioni
(-1,77%), materiali
(-1,66%) e beni di consumo secondari
(-1,53%).
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Walt Disney
(+2,21%), Boeing
(+2,17%), Nvidia
(+1,73%) e Microsoft
(+1,65%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Procter & Gamble
, che ha archiviato la seduta a -3,56%. Nike
scende del 3,52%.
Calo deciso per Amgen
, che segna un -2,63%.
Sotto pressione American Express
, con un forte ribasso del 2,18%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Warner Bros Discovery
(+4,41%), Micron Technology
(+4,10%), ON Semiconductor
(+3,01%) e Broadcom
(+2,81%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Marvell Technology
, che ha archiviato la seduta a -6,99%.
In perdita Fortinet
, che scende del 3,90%.
Soffre Baker Hughes Company
, che evidenzia una perdita del 3,68%.
Preda dei venditori Lululemon Athletica
, con un decremento del 3,67%.