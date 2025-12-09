Wall Street chiude in leggero calo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

telecomunicazioni

materiali

beni di consumo secondari

Walt Disney

Boeing

Nvidia

Microsoft

Procter & Gamble

Nike

Amgen

American Express

Warner Bros Discovery

Micron Technology

ON Semiconductor

Broadcom

Marvell Technology

Fortinet

Baker Hughes Company

Lululemon Athletica

(Teleborsa) - A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 47.739 punti, con uno scarto percentuale dello 0,45%; sulla stessa linea, depressa nel finale l', che chiude sotto i livelli della vigilia a 6.847 punti.Leggermente negativo il(-0,25%); come pure, in lieve ribasso l'(-0,29%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,77%),(-1,66%) e(-1,53%).Tra i(+2,21%),(+2,17%),(+1,73%) e(+1,65%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,56%.scende del 3,52%.Calo deciso per, che segna un -2,63%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,18%.(+4,41%),(+4,10%),(+3,01%) e(+2,81%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,99%.In perdita, che scende del 3,90%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,68%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,67%.