Milano 12:32
43.568 +0,31%
Nasdaq 8-dic
25.628 -0,25%
Dow Jones 8-dic
47.739 -0,45%
Londra 12:32
9.656 +0,11%
Francoforte 12:32
24.123 +0,32%

Wall Street chiude in leggero calo

Finanza
Wall Street chiude in leggero calo
(Teleborsa) - A New York, si è mosso sotto la parità il Dow Jones, che scende a 47.739 punti, con uno scarto percentuale dello 0,45%; sulla stessa linea, depressa nel finale l'S&P-500, che chiude sotto i livelli della vigilia a 6.847 punti.

Leggermente negativo il Nasdaq 100 (-0,25%); come pure, in lieve ribasso l'S&P 100 (-0,29%).

Si distingue nel paniere S&P 500 il settore informatica. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti telecomunicazioni (-1,77%), materiali (-1,66%) e beni di consumo secondari (-1,53%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Walt Disney (+2,21%), Boeing (+2,17%), Nvidia (+1,73%) e Microsoft (+1,65%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Procter & Gamble, che ha archiviato la seduta a -3,56%.

Nike scende del 3,52%.

Calo deciso per Amgen, che segna un -2,63%.

Sotto pressione American Express, con un forte ribasso del 2,18%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Warner Bros Discovery (+4,41%), Micron Technology (+4,10%), ON Semiconductor (+3,01%) e Broadcom (+2,81%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Marvell Technology, che ha archiviato la seduta a -6,99%.

In perdita Fortinet, che scende del 3,90%.

Soffre Baker Hughes Company, che evidenzia una perdita del 3,68%.

Preda dei venditori Lululemon Athletica, con un decremento del 3,67%.
Condividi
```