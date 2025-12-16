Milano 16:02
UniCredit e Veronafiere siglano partnership per la valorizzazione delle eccellenze italiane

Economia
(Teleborsa) - UniCredit, in qualità di Partner Ufficiale, sarà al fianco di Veronafiere per le principali manifestazioni del 2026: OperaWine (11 Aprile), l’evento di degustazione première di Vinitaly, uno degli eventi enologici più prestigiosi, affascinanti e attesi di tutto il calendario veronese e italiano; Vinitaly (12-15 Aprile), la principale celebrazione della cultura e dell’impresa vitivinicola ed enologica italiana, volta a promuovere le eccellenze tricolori a primari interlocutori internazionali di riferimento, supportata da UniCredit da oltre un decennio; Marmomac (22-25 Settembre), fiera leader mondiale della pietra naturale e dell’intera filiera produttiva, è il principale hub internazionale per business, tecnologia, innovazione e formazione nel settore lapideo; Fieracavalli (5-8 Novembre), la più grande esposizione dedicata al mondo equestre in Italia e teatro delle più attese competizioni nazionali e internazionali, che si svolge a Verona dal 1898.

Questa collaborazione rafforza il ruolo di UniCredit come banca di riferimento per le imprese italiane, con un impegno concreto a sostenere il territorio e le filiere strategiche del Made in Italy.

Grazie alla sponsorship, il logo UniCredit sarà presente sui canali ufficiali delle manifestazioni, sui loro materiali di comunicazione e nelle aree espositive, garantendo una visibilità coerente con il posizionamento del brand. Inoltre, UniCredit avrà spazi dedicati per attività di networking e hospitality, creando occasioni di incontro con clienti e stakeholder.
