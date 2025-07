Worldline incarica società esterne di valutare risk framework su settori ad alto rischio

Worldline

(Teleborsa) -, colosso francese dei pagamenti, ha. La settimana scorsa le azioni di Worldline hanno subito un grande contraccolpo dalla pubblicazione di un'inchiesta giornalistica che segnalava l'esistenza di transazioni sospette presso la società, e in particolare pagamenti fraudolenti o non etici da parte di truffatori, casinò illegali, siti di prostituzione e presunte reti di riciclaggio.Nell'ambito di un impegno per la piena trasparenza e per dissipare ogni dubbio residuo, è stato commissionato adun audit sul portafoglio rimanente di High Brand Risk (HBR) per confermarne la bonifica e l'allineamento con il framework di conformità e gestione del rischio.Inoltre, Worldline effettuerà una valutazione completa del proprio framework di conformità e gestione del rischio e della sua implementazione, un compito assegnato a. Le principali conclusioni saranno comunicate contestualmente alla relazione finanziaria del gruppo il 21 ottobre, mentre i primi risultati saranno comunicati contestualmente alla comunicazione finanziaria del primo semestre il 30 luglio., Worldline prevede di individuare eventuali punti deboli e aree di miglioramento e, in tali casi, di attuare i piani d'azione necessari per garantire un'integrità operativa ottimale.Questa iniziativa, guidata dal Top Management e dal board, sarà coordinata dallo studio legalee supervisionata da un apposito comitato ad hoc del board, insieme al CEO.