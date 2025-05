Digital Value, Intesa conferma sospensione rating nonostante buone notizie da Consip

Intesa Sanpaolo

Digital Value

(Teleborsa) -hasul titolo, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle soluzioni e dei servizi ICT, anche dopo che Consip ha confermato l'aggiudicazione delle gare pubbliche (per un valore di circa 100 milioni di euro) a seguito di una valutazione positiva delle misure di autodisciplina del gruppo. Ciò convalida l'efficacia delle azioni di governance e compliance implementate a seguito degli eventi dell'ottobre 2024 che hanno coinvolto l'ex CEO Massimo Rossi.Gli analisti ritengono che il processo di autodisciplina di Digital Value rappresenti una "". Le misure chiave includono: 1) ristrutturazione del consiglio di amministrazione: ricostituzione del CdA con una maggioranza di amministratori indipendenti (4 su 7), inclusi tre nuovi nominati; 2) responsabilità legale: Italware S.r.l. ha avviato un procedimento legale contro Massimo Rossi; 3) rafforzamento della governance: rafforzamento dei comitati interni e dei meccanismi di controllo del rischio; 4) stabilità operativa: rafforzamento dei rapporti con fornitori e partner; e 5) sistemi di controllo: implementazione di protocolli commerciali, finanziari e operativi più rigorosi. Massimo Rossi ha cessato di ricoprire qualsiasi ruolo all'interno del gruppo a partire dal 16 ottobre 2024. Inoltre, DV Holding S.p.A. ha conferito una delega di voto sulla sua partecipazione totalitaria in Digital Value al professor Massimo Zaccheo, figura indipendente e giurista, allontanando ulteriormente il gruppo dai precedenti rischi di governance."Nonostante le notizie positive provenienti da Consip, è importante sottolineare che Digital Value e alcune controllate (ITD Solutions, Italware, Dimira) rimangono sotto inchiesta ai sensi del D.Lgs. 231/2001 - si legge nella ricerca - Ciò comporta una potenziale responsabilità amministrativa, che potrebbe comportare sanzioni che vanno da sanzioni pecuniarie a restrizioni operative (ad esempio, perdita di appalti pubblici o esclusione da gare pubbliche). Considerati ie la, manteniamo il nostro rating e il prezzo obiettivo "Sospeso", in attesa di ulteriori chiarimenti sulla risoluzione di tali procedimenti".