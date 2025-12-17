De' Longhi entra nell'indice Stoxx Europe 600

De'Longhi

(Teleborsa) -è stata inclusa nell'indice STOXX Europe 600 a partire dall'apertura del mercato di lunedì 22 dicembre 2025. Il paniere è un importante indice di riferimento del mercato azionario europeo, che comprende 600 tra i titoli più grandi e liquidi del Continente.L’inserimento del titolo De'Longhidal Gruppo in termini die posizione di leadership nel settore."Oggi celebriamo un altro importante traguardo nei nostri 25 anni di quotazione alla Borsa di Milano. L'inclusione nello STOXX Europe 600 riconosce formalmente il Gruppo come una delle componenti chiave del mercato azionario europeo, aumentando la nostra visibilità internazionale tra gli investitori istituzionali e retail", commenta il CEO, F, aggiungendo "questo riconoscimento sottolinea i solidi risultati che abbiamo costantemente conseguito nel corso degli anni, la forza dei nostri marchi e il nostro impegno per una sostenuta creazione di valore per tutte le nostre persone, i consumatori e gli azionisti".